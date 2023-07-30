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Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ провели наступательные операции на трех участках фронта и продвинулись вперед — ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В субботу, 29 июля, украинские войска провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, подтверждают, что ВСУ продвинулись вблизи северо-западной окраины Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

На снимках, обнародованных 29 июля, видно, что украинские военные продвинулись вперед вблизи северных окраин Приютного, что примерно 16 км к юго-западу от Великой Новоселки на границе между Донецкой и Запорожской областями.

карта ISW

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжают штурм вблизи Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки к югу от Бахмута.

В то же время россияне сообщают, что якобы отбили украинские наземные атаки вблизи Ровнополя, Староморского и Урожайного на границе Донецкой и Запорожской области и заявляли о неудачных атаках ВСУ вблизи Роботино на западе Запорожской области.

Один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска захватили лес к северо-востоку от Роботино.

карта ISW ВСУ провели наступательные операции на трех участках фронта и продвинулись вперед — ISW

Украинские чиновники официально сообщили, что ВСУ вели контрнаступательные операции вблизи границы Донецкой и Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

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