Окупанти посилили атаки Мар’їнки. В бій кидають в’язнів з загону Шторм-Z

Військові РФ посилюють атаки у районі Мар’їнки що на Донеччині, кидаючи у бій загони з завербованими вʼязнями Шторм-Z.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

– Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях міста Мар’їнка. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар’їнці. Йдеться про штурми загонів Шторм-Z із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар’їнка, – сказав він.

За словами військового, Мар’їнка нині це найгарячіший напрямок фронту. Шершень зазначив, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Тим часом окупанти намагаються контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області, яке нещодавно було звільнена українськими воїнами.

– У районі Роботине помічено посилення оборони ворога у живій силі, що прибула з Маріуполя, – зауважив речник.

Раніше ми розповідали, що контрнаступ ЗСУ, який триває вже майже два місяці, зосереджений на південному сході країни. Там здебільшого воюють українські військовослужбовці, що проходили навчання на Заході. Сили оборони поступово відтісняють російських окупантів.

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