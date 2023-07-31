Украина до 1 октября будет полностью готова к отопительному сезону 2023-2024 — Кубраков

До 1 октября Украина будет технически готова к отопительному сезону 2023-2024.

Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Большинство предприятий критической инфраструктуры обеспечены резервными источниками питания. На предприятиях теплокоммунэнерго внедряется высокоэффективная когенерация, что обеспечит их работу в критических режимах в случае отключений энергетической системы. На сегодня состояние подготовки 60%. Это — среднее по Украине. Мы имеем четкий график и на 1 октября планируем 100% готовности по всем объектам, которые необходимы, — говорит Кубраков.

По его словам, с начала полномасштабной войны было повреждено 716 объектов теплоснабжения, восстановлено — более 65%. Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%.

— Работаем над обеспечением резервных мощностей. Под особым контролем — вопрос восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры, обустройство защиты от атак дронов и крылатых ракет, — говорит Кубраков.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании сообщил, что в Украине состояние подготовки к отопительному сезону достигает 60%.

Глава правительства отметил, что сейчас уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов.

Он добавил, что до начала отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача — вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей.

— Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах 11,7 млрд м куб газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн, — заверил Шмыгаль.

По его словам, с начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

Премьер-министр отметил, что сейчас идет закупка коммунальной техники для 12 регионов, которые в этом нуждаются, на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.

Со своей стороны министр энергетики Герман Галущенко на заседании отметил, что на данный момент развивают новые генерирующие мощности, в частности, устанавливают газотурбинные установки.

— Это даст возможность добавить 254 МВт. Это — вообще новая мощность. Такой у нас не было. Плюс новая зеленая генерация 437 МВт, есть разбивка по областям. Это — промышленные солнечные электростанции, СЭС домохозяйств и ветровая генерация. Это — все то, что уже реализовано, — говорит Галущенко.

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