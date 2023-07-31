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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна до 1 жовтня буде повністю готова до опалювального сезону 2023-2024 – Кубраков

Опалення
Фото: УНІАН

До 1 жовтня Україна буде технічно готова до опалювального сезону 2023-2024.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Більшість підприємств критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами живлення. На підприємствах теплокомуненерго впроваджується високоефективна когенерація, що забезпечить їхню роботу в критичних режимах в разі відключень енергетичної системи. На сьогодні стан підготовки 60%. Це — середній по Україні. Ми маємо чіткий графік і на 1 жовтня плануємо 100% готовності по всіх об’єктах, які необхідні, — каже Кубраков.

За його словами, з початку повномасштабної війни було пошкоджено 716 об’єктів теплопостачання, відновлено — понад 65%. Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%.

– Працюємо над забезпеченням резервних потужностей. Під особливим контролем — питання відновлення уражених об’єктів критичної інфраструктури, облаштування захисту від атак дронів та крилатих ракет, — говорить Кубраков.

У свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні повідомив, що в Україні стан підготовки до опалювального сезону сягає 60%.

Глава уряду зауважив, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів.

Він додав, що до початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання – повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей.

– Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон, – запевнив Шмигаль.

За його словами, від початку року в Україні відремонтували 14,5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Прем’єр-міністр зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

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Зі свого боку міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні зауважив, що наразі розвивають нові генерувальні потужності, зокрема, встановлюють газотурбінні установки.

– Це дасть можливість додати 254 МВт. Це — взагалі нова потужність. Такої в нас не було. Плюс нова зелена генерація 437 МВт, є розбивка по областях. Це — промислові сонячні електростанції, СЕС домогосподарств і вітрова генерація. Це — все те, що вже реалізоване, — каже Галущенко.

Війна в Україні, Герман Галущенко, Денис Шмигаль, Олександр Кубраков, Опалювальний сезон
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