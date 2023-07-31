Україна до 1 жовтня буде повністю готова до опалювального сезону 2023-2024 – Кубраков

До 1 жовтня Україна буде технічно готова до опалювального сезону 2023-2024.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Більшість підприємств критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами живлення. На підприємствах теплокомуненерго впроваджується високоефективна когенерація, що забезпечить їхню роботу в критичних режимах в разі відключень енергетичної системи. На сьогодні стан підготовки 60%. Це — середній по Україні. Ми маємо чіткий графік і на 1 жовтня плануємо 100% готовності по всіх об’єктах, які необхідні, — каже Кубраков.

За його словами, з початку повномасштабної війни було пошкоджено 716 об’єктів теплопостачання, відновлено — понад 65%. Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%.

– Працюємо над забезпеченням резервних потужностей. Під особливим контролем — питання відновлення уражених об’єктів критичної інфраструктури, облаштування захисту від атак дронів та крилатих ракет, — говорить Кубраков.

У свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні повідомив, що в Україні стан підготовки до опалювального сезону сягає 60%.

Глава уряду зауважив, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів.

Він додав, що до початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання – повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей.

– Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон, – запевнив Шмигаль.

За його словами, від початку року в Україні відремонтували 14,5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Прем’єр-міністр зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

Зі свого боку міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні зауважив, що наразі розвивають нові генерувальні потужності, зокрема, встановлюють газотурбінні установки.

– Це дасть можливість додати 254 МВт. Це — взагалі нова потужність. Такої в нас не було. Плюс нова зелена генерація 437 МВт, є розбивка по областях. Це — промислові сонячні електростанції, СЕС домогосподарств і вітрова генерація. Це — все те, що вже реалізоване, — каже Галущенко.

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