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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ заняли позиции вблизи Орехова на Запорожье — МВД

ВСУ заняли позиции вблизи Орехова на Запорожье — МВД
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные заняли позиции врага вблизи Орехово на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в МВД.

— Так работает бригада Кара-Даг Гвардии наступления. Бойцы вышли на позиции вблизи Орехово, которые занимали оккупанты на Запорожском направлении. Продолжаем вытеснять врага с нашей земли, — говорится в описании к видео, где наши бойцы разворачивают флаг Украины.

СМИ пишут, что вероятно речь идет о селе Орехово-Василевка в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Видео: бригада Кара-Даг Гвардии наступления

Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область
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