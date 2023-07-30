ЗСУ зайняли позиції поблизу Оріхова на Запоріжжі – МВС

Українські військові зайняли позиції ворога поблизу Оріхово на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в МВС.

– Так працює бригада Кара-Даг Гвардії наступу. Бійці вийшли на позиції поблизу Оріхово, які займали окупанти на Запорізькому напрямку. Продовжуємо витісняти ворога з нашої землі, – йдеться у дописі до відео, де наші бійці розгортають прапор України.

ЗМІ пишуть, що вочевидь йдеться про село Оріхово-Василівка на Донеччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відео: бригада Кара-Даг Гвардії наступу

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