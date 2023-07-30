Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ зайняли позиції поблизу Оріхова на Запоріжжі – МВС
Українські військові зайняли позиції ворога поблизу Оріхово на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили в МВС.
– Так працює бригада Кара-Даг Гвардії наступу. Бійці вийшли на позиції поблизу Оріхово, які займали окупанти на Запорізькому напрямку. Продовжуємо витісняти ворога з нашої землі, – йдеться у дописі до відео, де наші бійці розгортають прапор України.
ЗМІ пишуть, що вочевидь йдеться про село Оріхово-Василівка на Донеччині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Відео: бригада Кара-Даг Гвардії наступу
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