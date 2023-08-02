США до сих пор не получили от Европы план по обучению пилотов ВСУ на F-16 — CNN

План обучения украинских пилотов по освоению американских истребителей F-16 все еще не утвержден.

Как пишет телеканал CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с данным вопросом, США все еще ждут от европейских чиновников окончательного плана обучения, который США должны будут утвердить, прежде чем программа начнет действовать.

По словам президента Владимира Зеленского и европейских официальных лиц, обучение должно начаться в августе. Однако спустя два месяца после того, как президент США Джо Байден объявил о поддержке Штатов в обучении украинских пилотов на самолетах F-16, “остается решить ряд важнейших деталей”, пишет издание.

США еще должны одобрить передачу оборудования и материалов, специфичных для F-16, включая летные тренажеры и учебные пособия. Однако, как сообщили CNN официальные лица, администрация Байдена еще не получила от европейцев окончательного плана обучения, а значит, США пока нечего утверждать.

Также пока неясно, какие страны предоставят F-16 для участия в программе обучения — и для самой Украины после ее завершения. Передача самолетов Украине потребует отдельного разрешения США.

Представители американских оборонных ведомств сообщили CNN, что США все еще решают, направлять ли американских пилотов для обучения украинцев, но что никаких решений не будет принято до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план обучения.

Представитель Министерства обороны Дании не стал давать прямых комментариев по поводу того, представила ли страна официальный план на утверждение США. Однако представитель предоставил CNN одностраничную концепцию обучения, в которой говорится, что подготовка пилотов и наземного персонала будет проводиться в течение шести месяцев на нескольких объектах, включая истребительную базу Скридструп в Дании.

В концепции обучения также говорится, что коалиция согласилась поддержать обучение “языковыми экспертами, пилотами, наземным экипажем, инструкторами, самолетами или финансированием в случае необходимости”.

Ожидается, что Украина предоставит квалифицированный персонал, способный пройти необходимые языковые и медицинские тесты, а также тесты на безопасность.

Представитель Министерства обороны Нидерландов сообщил, что у них нет никакой информации. В прошлом месяце министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила CNN, что обучение должно начаться в Дании в августе, а затем продолжиться “устойчивым образом” на учебном центре в Румынии. По ее словам, программа обучения будет предназначена для Украины, а также “для других стран, которые переходят на истребители четвертого поколения”.

Программа обучения проводится при поддержке коалиции из 11 стран НАТО и требует официального разрешения США, поскольку F-16 является американской технологией.

Сам курс предполагается провести в Дании и Румынии при содействии Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании, сообщили официальные лица. Однако детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса, “еще прорабатываются”, — заявил на прошлой неделе в ходе брифинга координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

В прошлом украинцы уже приезжали в США для прохождения военной подготовки, в частности, по системам ПВО Patriot в Форт-Силл в штате Оклахома. Однако американские официальные лица подчеркивали, что все обучение по истребителям F-16 будет проходить в Европе.

Тем не менее, по словам официальных лиц, окончательная программа курса, вероятно, будет похожа на программу, разработанную ВВС США ранее в этом году. ВВС разработали гипотетический план обучения после того, как наблюдали за мастерством двух украинских пилотов, летавших на тренажерах F-16 на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне (штат Аризона).

В служебной записке ВВС США с подробным описанием этой оценки, говорилось, что обучение украинских пилотов может быть завершено в течение четырех-пяти месяцев.

Этот график быстрее, чем стандартная программа подготовки пилотов F-16 ВВС США, но в нем исключены миссии и задачи, которые не нужны украинским летчикам в противостоянии с российскими военными, а также такие вещи, как дозаправка в воздухе и посадка по приборам.

Кроме того, украинцам придется преодолеть еще одно важное препятствие, прежде чем они смогут пройти обучение на F-16: Знание английского языка.

В служебной записке ВВС говорится, что уровень владения пилотами английским языком вызывает “озабоченность” и что “для большинства пилотов первоначального набора потребуется дополнительная языковая подготовка”. По словам официальных лиц, Великобритания предложила провести такую подготовку в рамках курса, а США рассматривают возможность предоставления в программу преподавателей английского языка.

Украина уже более года просит предоставить ей современные западные истребители, утверждая, что они дадут военным дополнительные возможности для противовоздушной обороны и наступления.

Хотя F-16 начали летать примерно в то же время, что и Миг-29 и Су-27 в ВВС Украины, американский истребитель постоянно модернизировался, оснащался более совершенной цифровой электроникой и авионикой, что сделало его более способным многоцелевым самолетом по сравнению с киевским истребительным флотом советской эпохи.

Ранее официальные лица США подчеркивали, что не будут препятствовать обучению F1-6, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN в прошлом месяце, что США окажут необходимую поддержку программе, “как только европейцы будут готовы”.

Источник : CNN

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