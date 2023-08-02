Татьяна Забожко, редактор ленты
Оккупанты отошли с позиций южнее Андреевки – Генштаб
Силы обороны Украины заставили российских оккупантов отойти с позиций в районе южнее Андреевки на Бахмутском направлении.
О результатах наступательных действий украинских военных к югу от Бахмута Донецкой области 2 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Кроме того, оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Клещеевки и Курдюмовки.
– Тяжелые бои продолжаются, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Источник: Генштаб ВСУ
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