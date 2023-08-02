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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты отошли с позиций южнее Андреевки – Генштаб

Оккупанты отошли с позиций южнее Андреевки – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины заставили российских оккупантов отойти с позиций в районе южнее Андреевки на Бахмутском направлении.

О результатах наступательных действий украинских военных к югу от Бахмута Донецкой области 2 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Клещеевки и Курдюмовки.

Андріївка Донецької області

– Тяжелые бои продолжаются, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Источник: Генштаб ВСУ
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, РФ
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