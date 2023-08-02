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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти відійшли з позицій південніше Андріївки – Генштаб

Окупанти відійшли з позицій південніше Андріївки – Генштаб

Сили оборони України змусили російських окупантів відійти з позицій у районі південніше Андріївки на Бахмутському напрямку.

Про результати наступальних дій українських військових південніше Бахмута Донецької області 2 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, окупанти марно намагалися відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки та північно-західніше Курдюмівки.

Андріївка Донецької області

– Важкі бої тривають, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

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