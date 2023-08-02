Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти відійшли з позицій південніше Андріївки – Генштаб
Сили оборони України змусили російських окупантів відійти з позицій у районі південніше Андріївки на Бахмутському напрямку.
Про результати наступальних дій українських військових південніше Бахмута Донецької області 2 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Крім того, окупанти марно намагалися відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки та північно-західніше Курдюмівки.
– Важкі бої тривають, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
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