Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора

Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Фото: Getty Images

Те военные РФ, которых обвиняют в особо тяжких преступлениях в отношении гражданских, на обмен не идут.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

Уточняя, сколько из числа осужденных за военные преступления участвовали в обмене, Белоусов сказал, что “счет на единицы, не на десятки”.

— Есть у нас такая позиция: если лицо совершало особо тяжкие преступления, то отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену. Это такие наши условные красные линии. Потому что если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений? Если речь об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам будут отбывать наказание в Украине, — говорит Белоусов.

По обмену представитель Офиса генпрокурора отметил, что должен быть определенный баланс. С одной стороны, у Украины есть обязательства перед потерпевшими, жертвами, — люди ждут справедливости и наказания виновного. С другой стороны, есть обязательства перед украинцами, которых удерживают в РФ.

— Поэтому здесь сложные решения, — добавил руководитель департамента.

По его словам, когда речь идет о военных преступлениях, как правило, это касается граждан РФ, граждане Украины из отдельных районов Луганской и Донецкой областей также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье “государственная измена”.

Читайте также
Зеленский рассказал, когда станет возможным обмен всех на всех
Володимир Зеленський

— Цифра в сотнях. Замечу, что у нас нет гражданских заложников, а они удерживают наших мирных граждан, — ответил Белоусов на вопрос о количестве военных оккупантов, которые сейчас физически удерживаются в Украине.

По словам Белоусова, никакие стандарты не регламентируют, где содержать российского военного после приговора суда.

— Поэтому все по ситуации: есть те, которые также содержатся в лагере (для военнопленных, — Ред.), это тоже фактически место несвободы, — отметил он.

Война в Украине, обмін, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Военное преступление: президент Румынии о российских атаках по инфраструктуре в Одесской области
Клаус Йоганніс
В Укргидроэнерго сообщили, сколько лет понадобится на строительство Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
пропаганда РФ фейк
Атака дронов на Москву разоблачает очередную ложь РФ о самой защищенной столице мира — Гетьман
Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Враг запустил БпЛА сразу с трех направлений: Игнат назвал особенность ночной атаки РФ
Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (02.08.2023)
Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (02.08.2023)
Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (02.08.2023)
Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (02.08.2023)
Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь