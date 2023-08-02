Российские насильники и убийцы гражданских на обмен не идут — Офис генпрокурора

Те военные РФ, которых обвиняют в особо тяжких преступлениях в отношении гражданских, на обмен не идут.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

Уточняя, сколько из числа осужденных за военные преступления участвовали в обмене, Белоусов сказал, что “счет на единицы, не на десятки”.

— Есть у нас такая позиция: если лицо совершало особо тяжкие преступления, то отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену. Это такие наши условные красные линии. Потому что если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений? Если речь об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам будут отбывать наказание в Украине, — говорит Белоусов.

По обмену представитель Офиса генпрокурора отметил, что должен быть определенный баланс. С одной стороны, у Украины есть обязательства перед потерпевшими, жертвами, — люди ждут справедливости и наказания виновного. С другой стороны, есть обязательства перед украинцами, которых удерживают в РФ.

— Поэтому здесь сложные решения, — добавил руководитель департамента.

По его словам, когда речь идет о военных преступлениях, как правило, это касается граждан РФ, граждане Украины из отдельных районов Луганской и Донецкой областей также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье “государственная измена”.

— Цифра в сотнях. Замечу, что у нас нет гражданских заложников, а они удерживают наших мирных граждан, — ответил Белоусов на вопрос о количестве военных оккупантов, которые сейчас физически удерживаются в Украине.

По словам Белоусова, никакие стандарты не регламентируют, где содержать российского военного после приговора суда.

— Поэтому все по ситуации: есть те, которые также содержатся в лагере (для военнопленных, — Ред.), это тоже фактически место несвободы, — отметил он.

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