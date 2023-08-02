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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Російські ґвалтівники та вбивці цивільних на обмін не йдуть – Офіс генпрокурора

Російські ґвалтівники та вбивці цивільних на обмін не йдуть – Офіс генпрокурора
Фото: Getty Images

Ті військові РФ, яких обвинувачують в особливо тяжких злочинах щодо цивільних, на обмін не йдуть.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим під час збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов.

Уточнюючи, скільки з числа засуджених за воєнні злочини брали участь в обміні, Білоусов сказав, що “рахунок на одиниці, не на десятки”.

– Є в нас така позиція: якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то відбуває покарання в Україні і не підлягає обміну. Це такі наші умовні червоні лінії. Бо якщо ми всіх обмінюватимемо, то що тоді зупинятиме їх від вчинення воєнних злочинів?.. Якщо мова про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками будуть відбувати покарання в Україні, – каже Білоусов.

Щодо обміну представник Офісу генпрокурора зазначив, що має бути певний баланс. З одного боку, в України є зобов’язання перед потерпілими, жертвами, – люди чекають на справедливість і покарання винного. З іншого боку, є зобов’язання перед українцями, яких утримуються в РФ.

– Тому тут складні рішення, – додав керівник департаменту.

За його словами, коли йдеться про військові злочини, як правило, це стосується громадян РФ, громадяни України з окремих районів Луганської та Донецької областей також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею “державна зрада”.

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– Цифра в сотнях. Зауважу, що в нас немає цивільних заручників, а вони утримують наших мирних громадян, – відповів Білоусов на питання про кількість військових окупантів, які наразі фізично утримуються в Україні.

За словами Білоусова, жодні стандарти не регламентують, де утримувати російського військового після вироку суду.

– Тому все по ситуації: є ті, які також тримаються в таборі (для військовополонених, – Ред.), це теж фактично місце несвободи, – зазначив він.

Війна в Україні, обмін, Російська агресія, Росія
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