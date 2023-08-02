В ОП рассказали, чего ожидают от встречи по Формуле мира в Саудовской Аравии

5-6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоится вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по Формуле мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Прошлая встреча в похожем формате состоялась 24 июня в Дании. Ожидается, что в Садовской Аравии количество участников будет более чем вдвое больше — почти 40.

— Также привлекаем дополнительные страны Глобального Юга, а главное — проводим такую встречу на Ближнем Востоке, что полностью разрушает нарратив России о поддержке Украины исключительно странами Коллективного Запада, — говорится в сообщении.

Жовква отметил, что по результатам запланированных консультаций планируется как минимум:

согласовать философию 10 пунктов украинской Формулы мира (большинство государств уже выразили свою положительную оценку) и внести отдельные конструктивные предложения, которые будут способствовать выработке единого подхода;

проработать модальности проведения будущего Саммита Формулы мира на уровне лидеров, в частности время, место и повестку дня.

По словам заместителя, украинская делегация во главе с главой ОП Андреем Ермаком сможет провести многосторонние и двусторонние переговоры с более чем тридцатью делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Формула мира президента Украины Владимира Зеленского состоит из десяти пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Источник, фото: Игорь Жовква

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