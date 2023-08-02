Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії

В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії

5-6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Минула зустріч у схожому форматі відбулася 24 червня у Данії. Очікується, що у Саудівській Аравії кількість учасників буде у понад вдвічі більша – майже 40.

– Також залучаємо додаткові країни Глобального Півдня, а головне – проводимо таку зустріч на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами колективного Заходу, – йдеться у повідомленні.

Жовква зазначив, що за результатами запланованих консультацій планується щонайменше:

  • узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку) та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу;
  • опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний.

За словами заступника, українська делегація на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком зможе провести багатосторонні та двосторонні переговори з понад тридцятьма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Формула миру президента України Володимира Зеленського складається з десяти пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Читайте також
Україна може стати членом блоку навіть з тимчасово окупованими територіями – експосол США в НАТО
прапори НАТО та України

Джерело, фото: Ігор Жовква

Війна в Україні, Саудівська Аравія, формула миру
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Третина американців підтримують відправлення військ США в Україну – опитування
армия США
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Чорноморський флот росії
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
Генерал Патрік Райдер
Вагнерівці зводять укріплення на полігоні у Білорусі – супутниковий знімок
База ПВК Вагнера в Білорусі
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Зерно, війна та ПВК Вагнера: як Путін хоче повернути вплив РФ через підкуп Африки
В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії
Добре, що залишились фото з татом: історія родини загиблого захисника
В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії
Штучні гаубиці та Хаймарси: як українські вмільці водять ворога за носа
В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії
Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти
психолог
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь