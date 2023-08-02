В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії

5-6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Минула зустріч у схожому форматі відбулася 24 червня у Данії. Очікується, що у Саудівській Аравії кількість учасників буде у понад вдвічі більша – майже 40.

– Також залучаємо додаткові країни Глобального Півдня, а головне – проводимо таку зустріч на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами колективного Заходу, – йдеться у повідомленні.

Жовква зазначив, що за результатами запланованих консультацій планується щонайменше:

узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку) та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу;

опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний.

За словами заступника, українська делегація на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком зможе провести багатосторонні та двосторонні переговори з понад тридцятьма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Формула миру президента України Володимира Зеленського складається з десяти пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Джерело, фото: Ігор Жовква

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