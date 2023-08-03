Без выезда на фронт: руководители учебного центра НГУ насчитали себе почти 1 млн “боевых” премий

СБУ разоблачила коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Руководители этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

При этом участники сделки не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

С сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно “премировали” себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

— По данным следствия, к организации “схемы” причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них — трое старших офицеров, — сообщили в СБУ.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

На основании собранных доказательств руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе).

Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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