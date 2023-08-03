Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 03.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 44 боевых столкновения.

Такие данные 3 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 03.08.2023

Карта бойових дій 2 серпня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ не смогла восстановить утраченное положение по двум направлениям фронта – Генштаб ВСУ
російські солдати
Эмоции взяли верх: из-за чего произошел обмен критическими заявлениями между Польшей и Украиной
Карта боевых действий на 03.08.2023 – ситуация на фронте
На подлете к Киеву уничтожено почти полтора десятка целей – КГВА об атаке на столицу
Війна в Україні, ППО
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Володимир Зеленський
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Карта боевых действий на 03.08.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Карта боевых действий на 03.08.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Карта боевых действий на 03.08.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Карта боевых действий на 03.08.2023 – ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь