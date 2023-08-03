Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 03.08.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулось 44 бойових зіткнення.
Такі дані 3 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 03.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео