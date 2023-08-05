Как пережить 11 класс во время войны: советы от подростков по обучению и подготовке к НМТ

Готовимся к новому учебному году, который продлится в школах с 1 сентября 2023-го до 28 июня 2024.

Такие даты относительно образовательного процесса в Украине Кабмин утвердил 28 июля. Областным военным администрациям и учредителям учебных заведений поручили организовать начало обучения в зависимости от ситуации с безопасностью на местах.

Украинский центр оценивания качества образования тоже уже работает на перспективу: анализируют опыт нынешнего национального мультипредметного теста, чтобы в следующем году качество вступительных экзаменов становилось все выше.

Всего по итогам основной и дополнительных сессий НМТ-2023 свои результаты получили около 270 тыс. абитуриентов, желающих поступить на первый курс в вуз. Подробный отчет о результатах тестирования в УЦОКО планируют опубликовать осенью.

Напомним, что в этом году НМТ состоялось во второй раз после полномасштабного вторжения России.

Оно стало альтернативой бумажному внешнему независимому тестированию, которое было бы невозможно реализовать на равных условиях, когда многие украинцы вынужденно выехали за границу, а внутри страны — постоянная угроза ракетных обстрелов.

О том, как это — заканчивать школу, готовиться к НМТ и поступлению во время большой войны — рассказали подростки.

Выпускница Дарина Цупанич начала искать онлайн вебинары для подготовки к НМТ летом 2022-го накануне своего 11-го класса.

Поэтому оглядываясь назад, девушка дает будущим выпускникам первый совет: дайте себе время отдохнуть до конца лета.

— Потом возможности не будет, как бы грустно ни звучало. У вас впереди целый год — этого более чем достаточно, чтобы подготовиться к тестированию, — убеждена Дарина.

Такого же мнения выпускница Ольга Гузей: Времени достаточно. Главное, стараться и не откладывать подготовку на неделю до УМТ.

В условиях полномасштабного вторжения России 2022/2023 учебный год стал вызовом для всех выпускников этого года, несмотря на разные обстоятельства обучения.

Оля после 24 февраля выехала в Польшу, где оставалась до апреля этого года. Местную школу девушка не посещала, училась дистанционно в украинской, готовилась к НМТ и мечтала о возвращении домой:

— Психологически было трудно читать новости и понимать, что одноклассники и друзья в Украине без света под обстрелами.

Дарья Цупанич живет в Закарпатской области, после вторжения никуда не выезжала, в течение почти всего года училась офлайн в родной школе.

— Несмотря на условно спокойную ситуацию в области, обучение часто прерывалось из-за воздушных тревог, аварийных отключений света. Сложно представить, что чувствовали абитуриенты в зоне “прилетов” или боевых действий, на время их подготовки к НМТ пришлось гораздо больше испытаний, — отметила выпускница.

При этом, обе девушки стремились хорошо сдать НМТ и после школы поступать в украинское заведение высшего образования.

Оля — на маркетинг в Могилянку или львовский вуз. Дарья — учиться по направлению политической экономики во Львовской политехнике или Украинском католическом университете.

Сложные внешние обстоятельства большой войны заставили девушек адаптироваться и научиться работать самостоятельно, используя для подготовки к НМТ открытые онлайн-инструменты.

Дарья и Оля попробовали разные сайты с материалами для подготовки к экзаменам. В поисках полезной информации наткнулись в Youtube на платформу iLearn (проект общественного союза Освитория).

— Сначала просмотрела видеоролики по истории за предыдущие годы, а потом решила посмотреть украинский язык и математику. После того, как нашла iLearn, не хотелось уже готовиться по чему-то другому, — рассказала Дарья.

— А я искала в Youtube материалы по математике, и когда наткнулась на iLearn, где есть вебинары по всем предметам, то подумала — это клад! — улыбается Оля.

Платформа iLearn, по мнению выпускниц, имеет несколько преимуществ по сравнению с другими бесплатными онлайн-ресурсами для подготовки к УМТ:

На платформе есть все, от А до Я. Не надо искать что-то дополнительное для изучения, — говорит Оля.

Основное преимущество — преподаватели. Эти люди действительно любят свое дело, умеют заинтересовать и доступно объяснить материал. Каждый преподаватель на вебинаре имел свои фишки, методику, — добавляет Дарья.

Дарья занималась с репетиторами всего несколько месяцев. И вебинары iLearn, отмечает абитуриентка, стали основным инструментом подготовки к УМТ.

— К тестированию по математике удалось подготовиться только благодаря iLearn, работе с учителем в школе и, решая задачи с мамой дома. Могу посоветовать каждому будущему выпускнику эти вебинары. Если даже готовитесь с репетитором, это станет дополнительным источником информации. Чем больше источников, тем меньше шансов пропустить важное, — отметила Дарья.

Лайфхаки подготовки к НМТ с онлайн-платформами

Нужно разработать для себя график обучения

Оля осенью составила недельный план с четким расписанием, в какой день какой предмет изучает. Училась, говорит, как в школе — посмотрели вебинар, сама себе задала “домашку” — пройти тест или дополнительно что-то почитать.

У выпускницы была своя система для обучения: просматривала вебинары за прошлые годы, проходила тесты, которые на следующий день еще раз сама прорешивала, вела конспект, перечитывала написанное, на следующий день выписывала отдельно даты для повторения. Уже весной этого года проходила много тренировочных тестов, в частности, на других доступных онлайн-платформах.

Иногда бывало лень самоорганизоваться, вспоминает девушка, но понимала:

— Результат зависит исключительно от меня. А моя цель была доказать себе, чего стою.

Помните о тайм-менеджменте: Это поможет относительно равномерно заниматься предметами и иметь время на хобби или простую прогулку, — подчеркивает Дарья.

Стоит немного меньше волноваться из-за оценок в школе

Ольга с улыбкой говорит: выбирая между подготовкой к НМТ и выполнением домашнего задания — выбирала УМТ.

— Если вы все время учились в школе хорошо, вам не поставят двойку в аттестат за одно невыполненное задание. А подготовка к УМТ — это ваше будущее. Но, конечно, полностью игнорировать домашние задания точно не стоит. Работа на уроках — это тоже подготовка к экзаменам, — заверила девушка.

Обязательно находите время на отдых, желательно активный

— Это помогает разгрузить голову и зафиксировать изученное, — делится опытом Цупанич.

— Если будете целый день, как зомби, сидеть дома, ничего из этого не получится, — соглашается Оля Гузей. В последние дни перед НМТ тестирование выпускнице даже снилось. Поэтому на сегодня девушка убеждена, что выходить проветриваться необходимо:

— В парк подышать, с собакой погулять. Точно нужно отвлекаться от теста и от телефонов. Можно даже на несколько часов выключить гаджеты, чтобы сообщения из сетей не приходили.

Важно осознавать: для самостоятельной подготовки нужен высокий уровень самоорганизованности.

Иногда, говорит Дарья, когда человеку вроде бы “не подходит” такой тип обучения, как онлайн-платформы, дело не в вебинарах, а в самодисциплине.

— Но если вы не умеете работать самостоятельно, то и репетитор вряд ли сможет помочь, здесь нужно копать глубже и находить подходы к обучению. Что касается вебинаров — прежде всего важно найти платформу, преподаватели на которой будут понятны именно вам, — добавила выпускница.

Что об онлайн-платформах и НМТ думают родители

Родители Дарьи планировали, что дочь будет готовиться к НМТ с репетиторами.

— Ведь тестирование — это серьезная и кропотливая работа, от результата зависит многое. Вариант онлайн-подготовки рассматривали, потому что в эпоху пандемии и войны дистанционное образование стало более актуальным, но откровенно говоря, не обращали внимания на бесплатные ресурсы. Даже не все даже платные сайты достойны внимания, поэтому считали, что бесплатное точно равно некачественное, — вспоминает мама выпускницы Дана Цупанич.

Но в конце концов свое мнение они изменили:

— Мы опирались на решение дочери, а ей онлайн уроки на платформе iLearn понравились. Плюс, хорошие результаты пробных тестов, которые она проходила, говорили сами за себя.

Дана Цупанич советует родителям будущих выпускников обратить внимание на онлайн-инструменты для подготовки к экзаменам.

Однако женщина отмечает: очень важно, чтобы у выпускника было желание самостоятельно эффективно работать и самоорганизовываться.

— А со стороны родителей нужна только поддержка. Надо понимать, что уже взрослый ребенок стоит на пороге важного шага. И ценным является не толкать, не критиковать, а поддерживать, быть рядом и верить, — убеждена мама Дарьи.

Людмила Гузей, мама выпускницы Ольги не имела никаких предубеждений относительно эффективности подготовки к НМТ с использованием онлайн-платформы.

Более того, обращает внимание, что подобные инструменты позволяют школьнику заниматься в свободное время, а при необходимости возвращаться и повторять выбранную тему.

— У родителей может быть свое видение, какой должна быть подготовка к экзаменам, но у детей сейчас новые возможности и установки. Вы должны поддерживать своего ребенка, не мешать и давать ему больше времени для обучения, — советует Людмила.

Справочно о результатах iLearn и учебном году 2022/2023: iLearn — бесплатная образовательная онлайн-платформа с учебными видеокурсами, вебинарами и тестами для всех, кто желает подготовиться и успешно сдать НМТ и ВНО.

Была запущена ОС Освитория в 2018 году. В течение учебного года 2022/2023 было проведено более 100 вебинаров, которые набрали 1,7 млн просмотров. Материалами платформы за этот учебный год воспользовались более 197 тыс. пользователей.

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