На саммите в Джидде более 40 стран распределят ответственность по пунктам Формулы мира — Жовква

На саммите в Саудовской Аравии по реализации Формулы мира, которую предложила Украина, государства распределят ответственность по совместной организации или лидерства по тем или иным пунктам Формулы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Радио Свобода.

Речь идет о двухдневном саммите в Джидде, который уже 5 августа начнется в Саудовской Аравии, где на уровне министров и представителей соберутся более 40 государств.

— Является абсолютно допустимым, что страны Глобального Юга не будут участвовать в организации всех 10 принципов украинской формулы мира. Это абсолютно нормально. Поэтому одной из задач саммита в Джидде будет распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерства в том или ином пункте. Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8. И это нормальная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны, — сказал он.

Заместитель руководителя ОПУ говорит, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости реализации украинской Формулы мира.

— И, обратите внимание, что сейчас все меньше и меньше звучит так называемых альтернативных предложений, мнений относительно мира. Потому что украинская сторона, продолжая работу над этой формулой мира, учитывает рациональные пожелания наших партнеров, — добавил он.

Напомним, ранее Китай подтвердил, что примет участие во встрече. В комментарии Интерфакс-Украина глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что участие Китая является “исторической победой” в рамках дипломатии.

Напомним, 30 июля американская газета The Wall Street Journal писала, что в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Западом, Украиной и ключевыми развивающимися странами в начале августа. Среди участников — Индонезия, Египет, Мексика, Бразилия, Чили и Замбия.

Россия, как государство-агрессор, не была приглашена.

Ожидается, что на встрече страны Запада попытаются заручиться поддержкой крупных стран, многие из которых придерживаются нейтралитета в отношении войны России против Украины, как, например, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и др.

Саудовская Аравия, по словам дипломатов, была выбрана для проведения переговоров, в частности, чтобы убедить Китай, который поддерживает тесные связи с Москвой, принять в них участие.

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