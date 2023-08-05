На саміті в Джидді понад 40 країн розподілять відповідальність щодо пунктів Формули миру – Жовква

На саміті в Саудівській Аравії щодо реалізації Формули миру, яку запропонувала Україна, держави розподілять відповідальність щодо спільної організації чи лідерства з тих чи інших пунктів Формули.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода.

Йдеться про дводенний саміт в Джидді, що вже 5 серпня розпочнеться в Саудівській Аравії, де на рівні міністрів та представників зберуться понад 40 держав.

– Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української формули миру. Це абсолютно нормально. Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті. Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни, – сказав він.

Заступник керівника ОПУ каже, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності реалізації української Формули миру.

– І, зверніть увагу, що зараз все менше і менше лунає так званих альтернативних пропозицій, думок щодо миру. Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цієї формулою миру, враховує раціональні побажання наших партнерів, – додав він.

Нагадаємо, раніше Китай підтвердив, що візьме участь у зустрічі. У коментарі Інтерфакс-Україна очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що участь Китаю є “історичною перемогою” в рамках дипломатії.

Нагадаємо, 30 липня американська газета The Wall Street Journal писала, що в Саудівській Аравії відбудуться переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія.

Росія, як держава-агресор, не була запрошена.

Очікується, що на зустрічі країни Заходу спробують заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України, як, наприклад, Китай, Індія, Бразилія, ПАР тощо.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

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