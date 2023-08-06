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Татьяна Забожко, редактор ленты

Спасибо всем, кто защищает небо от вторжения РФ – командующий ВС ВСУ поздравил коллег

ППО, авіація ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 6 августа, в Украине отмечается День воздушных сил ВСУ.

Первое поздравление в адрес защитников неба поступило от командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

– Сегодня День Воздушных сил… И я хочу поблагодарить всех вас! Всех, кто бережет небо от российского вторжения! – обратился к коллегам генерал-лейтенант.

Николай Олещук поблагодарил всех украинцев за стойкость, выдержку и поддержку, партнеров – за помощь.

– Работаем дальше! Вместе – к победе! – отметил командующий Воздушными силами ВСУ.

Повітряні сили України
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