Татьяна Забожко, редактор ленты
Спасибо всем, кто защищает небо от вторжения РФ – командующий ВС ВСУ поздравил коллег
Сегодня, 6 августа, в Украине отмечается День воздушных сил ВСУ.
Первое поздравление в адрес защитников неба поступило от командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
– Сегодня День Воздушных сил… И я хочу поблагодарить всех вас! Всех, кто бережет небо от российского вторжения! – обратился к коллегам генерал-лейтенант.
Николай Олещук поблагодарил всех украинцев за стойкость, выдержку и поддержку, партнеров – за помощь.
– Работаем дальше! Вместе – к победе! – отметил командующий Воздушными силами ВСУ.
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