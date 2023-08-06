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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дякую всім, хто захищає небо від вторгнення РФ – командувач ПС ЗСУ привітав колег

ППО, авіація ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 6 серпня, в Україні відзначається День Повітряних сил ЗСУ.

Перше вітання на адресу оборонців неба надійшло від командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

– Сьогодні День Повітряних сил… І я хочу подякувати усім вам! Усім, хто захищає небо від російського вторгнення! – звернувся до колег генерал-лейтенант.

Микола Олещук подякував усім українцям за стійкість, витримку та підтримку, партнерам – за допомогу.

– Працюємо далі! Разом – до перемоги! – зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили України
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