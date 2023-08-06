Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Дякую всім, хто захищає небо від вторгнення РФ – командувач ПС ЗСУ привітав колег
Сьогодні, 6 серпня, в Україні відзначається День Повітряних сил ЗСУ.
Перше вітання на адресу оборонців неба надійшло від командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
– Сьогодні День Повітряних сил… І я хочу подякувати усім вам! Усім, хто захищає небо від російського вторгнення! – звернувся до колег генерал-лейтенант.
Микола Олещук подякував усім українцям за стійкість, витримку та підтримку, партнерам – за допомогу.
– Працюємо далі! Разом – до перемоги! – зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео