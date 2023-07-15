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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ВСУ достигли паритета с оккупантами в артиллерии — спикер 26-й артбригады

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Украинские Вооруженные силы достигли паритета с российскими военными в количестве артиллерии.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

— Одновременно с пехотными подразделениями мы можем наблюдать такую составляющую как артиллерия. У них действительно много артиллерии: как ствольной, так и РСЗО. Но надо сказать, что постепенно мы вышли на паритет в артиллерии. Очень много вражеских установок было уничтожено по всей линии фронта, в том числе и на Бахмутском направлении. По количеству стволов уже нельзя сказать, что у них такое огромнейшее преимущество. Мы уже переходим на равное количество, — сказал он.

Кроме того, представитель артиллерийской бригады говорит, что благодаря эффективной работе украинских военных российские захватчики больше не могут похвастаться преимуществом в артиллерии, в том числе и качеством оружия, которого не годится в сравнение с артиллерией стран НАТО.

— Мы более экономно можем тратить снаряды и более точно уничтожать их цели, — сказал Калашников.

Также враг использует танки для атак позиций украинских защитников, заменяя тем самым недостающие единицы артиллерии.

При этом Калашников утверждает, что у врага не хватает бронированной техники, местами доходя до 30% от необходимого обеспечения. Тем не менее российские оккупанты все равно пытаются наступать, хоть уже и перестали забрасывать украинские позиции волнами из военных.

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Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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