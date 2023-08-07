Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти – Зеленський про контрнаступ

Контрнаступ відбувається важко, але ініціатива в руках України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про те, що деякі військові експерти кажуть, що контрнаступ не відбувається очікуваними темпами, глава держави сказав, що контрнаступ повільніший, ніж дехто уявляв.

— Це все другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших — ускладнення… Про це можна говорити дуже довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні. Але контрнаступ – це наступ армії, а не відступ. І це важливий позитивний аспект. Ініціатива в руках України. Дуже важко воювати так довго. Це абсолютно зрозуміло. Дуже важко, коли у вас є дефіцит певних видів озброєнь, – сказав він.

Зеленський зауважив, що, оскільки це війна, українським захисникам дуже важко, але російським окупантам ще гірше.

— В наших очах – втома, а в їхніх очах – страх, а це дві різні речі. Нам доведеться витримати, що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. А ми хочемо, – наголосив президент.

Він також зазначив, що Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Тому росіяни насамперед мають думати не про наші втрати, а “про непотрібні жертви своїх військових”.

— Вони повинні покинути нашу територію. Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повертатися. А нам ні. Їм є куди йти, а нам – ні. Тому що це наша єдина земля, – наголосив Зеленський.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання, що стримує просування наших військ на Півдні, сказала, що російські війська мінують позиції в три шари та бетонують панівні висоти.

За її словами, таким чином окупанти намагаються сповільнити наступ українських захисників.

Джерело: La Nacion

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.