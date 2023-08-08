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Татьяна Забожко, редактор ленты

Маляр: Оккупанты в Херсонской области инсценировали отведение войск, чтобы разговорить патриотов

Маляр: Оккупанты в Херсонской области инсценировали отведение войск, чтобы разговорить патриотов
Фото: Dreamstime

В Херсонской области российские оккупанты прибегают к провокациям, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.

В частности, в Каховке и других населенных пунктах региона захватчики распространили фейки об отводе своих войск, а затем инсценировали массовое перемещение техники, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В это время вражеские агенты провоцировали людей на разговоры, чтобы затем передать информацию в оккупационные так называемые правоохранительные органы.

Провокациями оккупанты обнаруживали также, где у людей работают передатчики информации.

Для этого россияне намеренно отключали абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного интернета, пока по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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