Маляр: Оккупанты в Херсонской области инсценировали отведение войск, чтобы разговорить патриотов
В Херсонской области российские оккупанты прибегают к провокациям, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.
В частности, в Каховке и других населенных пунктах региона захватчики распространили фейки об отводе своих войск, а затем инсценировали массовое перемещение техники, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В это время вражеские агенты провоцировали людей на разговоры, чтобы затем передать информацию в оккупационные так называемые правоохранительные органы.
Провокациями оккупанты обнаруживали также, где у людей работают передатчики информации.
Для этого россияне намеренно отключали абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного интернета, пока по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Анна Маляр
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.Артур Свинаренко