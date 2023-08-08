Маляр: Окупанти на Херсонщині інсценували відведення військ, щоб розговорити патріотів

У Херсонській області російські окупанти вдаються до провокацій, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України.

Зокрема, у Каховці та інших населених пунктах регіону загарбники поширили фейки про відведення своїх військ, а потім інсценували масове переміщення техніки, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У цей час ворожі агенти провокували людей на розмови, щоб потім передати інформацію до окупаційних так званих правоохоронних органів.

Провокаціями окупанти виявляли також, де в людей працюють передавачі інформації.

Для цього росіяни навмисно відключали абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового інтернету, поки вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Маляр

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