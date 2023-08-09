В Минвосстановления объяснили, как зарегистрировать имущественное право на недостроенную квартиру

Специальное имущественное право на будущие объекты недвижимости будет регистрироваться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭКСС).

Сейчас готовят документы для 13 объектов строительства, об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

— Пользователями ЕДЕССС начато создание документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на 13 объектов строительства, — говорится в сообщении.

В июне 2023 года Кабмин принял постановление, которым ввел порядок распространения действия закона О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

Имплементация этого закона позволит защитить людей, которые вкладывают средства в строительство квартиры, от неблагонадежных застройщиков.

Застройщик, который намерен продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, должен обязательно зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра прав.

Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.

В Минвосстановления отметили, что в ЕДЕССБ реализован функционал, который позволяет подавать документы для государственной регистрации специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости.

Сейчас, согласно сведениям ЕГЕССБ, объекты, на которые зарегистрировано специальное имущественное право в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отсутствуют.

Процедура создания документов в ЕГЭССБ и подготовка объектов к регистрации специального имущественного права состоит из нескольких этапов и в отдельных случаях требует комплексной актуализации документации по объектам строительства, что может занимать достаточно длительный период.

По состоянию на 9 августа только 13 объектов из строящихся готовятся к регистрации. Однако, по данным портала ЛУН, по состоянию на июль 2023 года с начала полномасштабного вторжения стартовало строительство и продажа 189 новых жилых комплексов в Украине.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что информация об имущественном праве, в частности об их продаже квартир в новостройках, “не будет содержаться в ЕГЭССБ, а будет храниться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество”.

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