В Минвосстановления объяснили, как зарегистрировать имущественное право на недостроенную квартиру
Специальное имущественное право на будущие объекты недвижимости будет регистрироваться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭКСС).
Сейчас готовят документы для 13 объектов строительства, об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
— Пользователями ЕДЕССС начато создание документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на 13 объектов строительства, — говорится в сообщении.
В июне 2023 года Кабмин принял постановление, которым ввел порядок распространения действия закона О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.
Имплементация этого закона позволит защитить людей, которые вкладывают средства в строительство квартиры, от неблагонадежных застройщиков.
Застройщик, который намерен продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, должен обязательно зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра прав.
Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.
В Минвосстановления отметили, что в ЕДЕССБ реализован функционал, который позволяет подавать документы для государственной регистрации специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости.
Сейчас, согласно сведениям ЕГЕССБ, объекты, на которые зарегистрировано специальное имущественное право в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отсутствуют.
Процедура создания документов в ЕГЭССБ и подготовка объектов к регистрации специального имущественного права состоит из нескольких этапов и в отдельных случаях требует комплексной актуализации документации по объектам строительства, что может занимать достаточно длительный период.
По состоянию на 9 августа только 13 объектов из строящихся готовятся к регистрации. Однако, по данным портала ЛУН, по состоянию на июль 2023 года с начала полномасштабного вторжения стартовало строительство и продажа 189 новых жилых комплексов в Украине.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что информация об имущественном праве, в частности об их продаже квартир в новостройках, “не будет содержаться в ЕГЭССБ, а будет храниться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество”.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский