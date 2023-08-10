Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Облака дыма и пыли: в порту Турции раздался мощный взрыв на зерновом складе
Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ

Робота
Фото: Unsplash

В четверг, 10 августа украинская платформа для поиска работы Work.ua заявила, что прекращает сотрудничество с компаниями, которые не вышли с российского рынка.

– С сегодняшнего дня Work.ua прекращает предоставлять любые услуги компаниям и брендам, которые не вышли с российского рынка, и разрывает с ними все контракты. Мы также призываем другие бизнесы и людей сделать такой шаг — отказаться от любого сотрудничества с ними, – сообщили на сайте.

Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 млн грн в год. В компании обязалась вернуть эти деньги их владельцам и отметили, что ни в коей мере не хотят быть причастными к деятельности этих компаний в Украине и мире.

Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ

Фото: Work.ua

– Мы долго проявляли терпение. Сначала верили, что все они скоро тоже выйдут из России. Потом, что просто не поняли, и наши топ-менеджеры таки смогут убедить, показать им Бучу, показать Мариуполь, показать уничтоженные дома и смерти… что несет сотрудничество этих компаний с врагом на нашу землю. Но нет. Не смогли. Выбор этих компаний — быть с нашим врагом. Так пусть будут! Только с ним. Пришло время проявить смелость, – заявил соучредитель и CEO Work.ua Артур Михно.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на развязанную Россией разрушительную войну, ряд международных компаний все еще продолжают работать на российском рынке. В связи с этим он призвал мир бойкотировать их.

Читайте также
Только 9% из почти 1,5 тыс. мировых компаний вышли с рынка России — Подоляк
Михайло Подоляк

Война в Украине, Робота, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина сможет вести переговоры с РФ, но не с Путиным — Кулеба
Дмитро Кулеба
Мобилизация в Украине 2023: что происходит после прохождения ВВК
Лікарі, лікарня, медики, ВЛК, медогляд
На случай блэкаута: в Киеве наработали 15 сценариев и проведут тренировки
Лампа - світло
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Швидка допомога
Канада отправила Украине бронемашины Senator, Резников показал видео
Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь