Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ

В четверг, 10 августа украинская платформа для поиска работы Work.ua заявила, что прекращает сотрудничество с компаниями, которые не вышли с российского рынка.

– С сегодняшнего дня Work.ua прекращает предоставлять любые услуги компаниям и брендам, которые не вышли с российского рынка, и разрывает с ними все контракты. Мы также призываем другие бизнесы и людей сделать такой шаг — отказаться от любого сотрудничества с ними, – сообщили на сайте.

Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 млн грн в год. В компании обязалась вернуть эти деньги их владельцам и отметили, что ни в коей мере не хотят быть причастными к деятельности этих компаний в Украине и мире.

– Мы долго проявляли терпение. Сначала верили, что все они скоро тоже выйдут из России. Потом, что просто не поняли, и наши топ-менеджеры таки смогут убедить, показать им Бучу, показать Мариуполь, показать уничтоженные дома и смерти… что несет сотрудничество этих компаний с врагом на нашу землю. Но нет. Не смогли. Выбор этих компаний — быть с нашим врагом. Так пусть будут! Только с ним. Пришло время проявить смелость, – заявил соучредитель и CEO Work.ua Артур Михно.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на развязанную Россией разрушительную войну, ряд международных компаний все еще продолжают работать на российском рынке. В связи с этим он призвал мир бойкотировать их.

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