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Валентина Чорна, редактор ленты

Украина, Румыния, Молдова, США и ЕС подтверждают обязательства по ускорению экспорта зерна

Украина, Румыния, Молдова, США и ЕС подтверждают обязательства по ускорению экспорта зерна

Соединенные Штаты присоединились к официальным лицам Румынии, Украины, Молдовы и Европейского Союза, чтобы поддержать экспорт украинского зерна и решить проблему глобальной продовольственной безопасности в связи с решением РФ выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщили в посольстве США в Украине, об этом шла речь во время сегодняшней встречи в румынском городе Галац.

— В то время как Россия беспардонно использует продовольствие как оружие, Соединенные Штаты, Румыния, Украина, Молдова и Европейский Союз полны решимости противостоять ее варварским действиям и работать над эффективным решением проблемы.

Эта многосторонняя встреча подчеркивает необходимость поддержки увеличения экспорта зерна из Украины с целью обеспечения глобальной продовольственной безопасности… и демонстрирует наше общее стремление поставлять украинское зерно на рынок, несмотря на усилия России, — отметили в посольстве.

В диппредставительстве заверили, что США остаются верными партнерству с правительством и народом Украины, в том числе путем предоставления финансовой поддержки и поставок, расширения альтернативных экспортных маршрутов и модернизации украинских пограничных пунктов пропуска.

— Соединенные Штаты также будут способствовать модернизации критической инфраструктуры для железнодорожных и автомобильных перевозок и транзитной перевозки грузов, расширению доступа к вагонным деталям и железнодорожным сборочным линиям, а также помогать частному сектору, расположенному вдоль Дуная, в расширении экспортных возможностей, — говорится в сообщении.

Кроме этого, США пообещали оказать финансовую помощь соседям Украины для приобретения таких судов, как лоцманские катера, а также способствовать трансграничным перегрузкам и транзиту.

— Эти меры знаменуют прогресс в увеличении экспорта зерна из Украины.  Однако полная ответственность за резкий рост цен на продовольствие и повышенный риск для уязвимых слоев населения во всем мире лежит на России.  Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить нападения на украинские города и инфраструктуру, вновь присоединиться к Черноморской зерновой инициативе и продолжить, расширить и полностью выполнить связанное с ней соглашение, — отметили в диппредставительстве.

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Фото: посольство США в Украине

Зерно, Посольство США, США, Черноморская зерновая инициатива
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