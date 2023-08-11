Уехал на войну и не вернулся: как член ЦИК в Майами “заработал” 1,5 млн из госбюджета

Член ЦИК Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабной войны и с тех пор не возвращался. За время пребывания там мужчина получил полтора миллиона из госбюджета.

Об этом сообщается в расследовании журналиста Схем Сергея Андрушко.

Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты — суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен. Живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины — “на оздоровление”, и “для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка”.

И получил эту помощь — всего в размере 230 тысяч гривен.

С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Схемы выяснили, что вместе с семьей он живет в элитном комплексе The Wave на побережье Атлантического океана в городке Голливуд в пригороде Майами, штат Флорида (США). С бассейном, SPA, и даже своим личным выходом на пляж.

В мессенджере Telegram он является участником группы Барахолка Майами, а жена — участница группы Живем в Майами, говорим по-русски. Она публикует фотографии из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

При этом, у Буглака и его жены в Украине — четыре квартиры в столице, два поместья под Киевом, 50 соток земли. В 2018 году он публично декларировал два внедорожника Land Rover и миллион долларов наличными.

Схемам Буглак сказал, что уехать его заставили личные обстоятельства, а призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуться ко всем представителям государства и защищать страну — членов ЦИК, по его мнению, не касался. Буглак уверен — законов не нарушал, поэтому и заявление на увольнение не писал.

Находясь за пределами Украины Буглак присоединялся к онлайн заседаниям ЦИК в течение 2022-го года и до марта 2023 года. Они проводились в среднем несколько раз в месяц. Например, в марте 2022 года ЦИК заседала один раз 19 минут, а в апреле два — 23 и 7 минут.

Последний раз на онлайн заседание ЦИК Юрий Буглак включился в феврале 2023 года, встреча длилась 13 минут.

— Я работал, работаю, и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете, — заявил член ЦИК.

Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии “Схемам” сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности.

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