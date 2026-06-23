Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что решение Нацбанка о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности является попыткой приостановить создание почтового банка.

Об этом он сообщил в Telegram.

Смилянский прокомментировал решение НБУ о своем увольнении

— Теперь, когда до вступления закона в силу осталось несколько дней, а Укрпочта имеет более 2 млрд грн собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти по более радикальному пути — уволить Смилянского, — написал он.

Смилянский отметил, что юристы компании будут изучать документы НБУ и определять дальнейшие шаги.

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Укрпочта также привлечет внешних юристов для защиты интересов компании и его как руководителя.

По его мнению, смена руководителя может повлиять на международные соглашения компании, в частности на кредитные договоренности с ЕБРР на десятки миллионов евро. О ситуации будут информировать международных партнеров и МВФ.

Смилянский подчеркнул, что Укрпочта работает в обычном режиме, пока команда готовит дальнейшие шаги.

Решение НБУ он назвал необдуманным и связал его с личным конфликтом с руководством регулятора.

— Считаю ли я это решение (Нацбанка, — Ред.) взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке — это полная херня и, что важно, использование должности для сведения личных счетов, — добавил он.

Напомним, НБУ признал генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг и обязал компанию отстранить его.

В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО Укрпочта должен отстранить его от руководства компанией и назначить нового руководителя в течение следующих двух месяцев.

АО Укрпочта имеет лицензию НБУ на предоставление финансовых платежных услуг и является учреждением, находящимся под надзором.

Компания обеспечивает доступ миллионов граждан к базовым платежным услугам, поэтому ее надлежащее функционирование имеет важное значение для стабильности платежного рынка.

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