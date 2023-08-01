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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Словакия передала Украине САУ Zuzana 2, которые профинансировали три страны ЕС

САУ Zuzana 2

Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Производство 16 САУ для ВСУ совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

— Помощь Украине представляет совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправку словацких гаубиц Zuzana 2. Будет больше, — написал он в Twitter.

В ближайшие месяцы оборонная компания Konstrukta-Defence поставит Украине еще 14 гаубиц Zuzana 2, последняя из которых должна прибыть в следующем году.

В октябре 2022 года стало известно, что Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины на сумму €92 млн.

Недавно президент Словакии Зузанна Чапутова заявила, что ее государство наладит производство гаубиц совместно с Украиной.

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Словакия передала Украине САУ Zuzana 2, которые профинансировали три страны ЕС

Фото: Jacob Bradford

Война в Украине, Словакия
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