Словакия передала Украине САУ Zuzana 2, которые профинансировали три страны ЕС

Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Производство 16 САУ для ВСУ совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n

— Ludovit Odor (@LudoOdorPM) August 1, 2023