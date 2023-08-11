ВСУ за сутки уничтожили по 15 вражеских ББМ и артсистем – Генштаб
За сутки Силы обороны Украины сожгли десятки единиц вражеской техники и ликвидировали 580 российских оккупантов.
Так, украинские защитники сожгли 12 российских танков, по 15 боевых бронированных машин и артиллерийских систем, по две единицы реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 10 единиц специальной техники.
В небе над Украиной ВСУ приземлили 18 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери личного состава армии РФ на 534-е сутки полномасштабной войны достигли около 252 780.
Потери РФ на 11 августа 2023
- личного состава – около 252 780 (+580);
- танков ‒ 4 290 (+12);
- боевых бронированных машин – 8 318 (+15);
- артиллерийских систем – 5 043 (+15);
- реактивных систем залпового огня – 713 (+2);
- средств противовоздушной обороны ‒ 471 (+2);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 313;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 197 (+18);
- крылатых ракет ‒ 1 377;
- кораблей (катеров) ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 511 (+16);
- специальной техники – 756 (+10).
Полномасштабная война в Украине длится уже 534-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко