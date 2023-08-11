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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили по 15 вражеских ББМ и артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны Украины сожгли десятки единиц вражеской техники и ликвидировали 580 российских оккупантов.

Так, украинские защитники сожгли 12 российских танков, по 15 боевых бронированных машин и артиллерийских систем, по две единицы реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 10 единиц специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ приземлили 18 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери личного состава армии РФ на 534-е сутки полномасштабной войны достигли около 252 780.

Потери РФ на 11 августа 2023

  • личного состава – около 252 780 (+580);
  • танков ‒ 4 290 (+12);
  • боевых бронированных машин – 8 318 (+15);
  • артиллерийских систем – 5 043 (+15);
  • реактивных систем залпового огня – 713 (+2);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 471 (+2);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 313;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 197 (+18);
  • крылатых ракет ‒ 1 377;
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 511 (+16);
  • специальной техники – 756 (+10).

Полномасштабная война в Украине длится уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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