ЗСУ за добу знищили по 15 ворожих ББМ та артсистем – Генштаб

Упродовж доби Сили оборони України спалили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували 580 російських окупантів.

Так, українські захисники спалили 12 російських танків, по 15 бойових броньованих машин та артилерійських систем, по дві одиниці реактивних систем залпового вогню і засобів протиповітряної оборони, 16 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 10 одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ приземлили 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати особового складу армії РФ на 534-ту добу повномасштабної війни сягнули близько 252 780.

Втрати РФ на 11 серпня 2023

особового складу ‒ близько 252 780 (+580);

танків ‒ 4 290 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15);

артилерійських систем – 5 043 (+15);

реактивних систем залпового вогню – 713 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 471 (+2);

літаків – 315;

гелікоптерів – 313;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18);

крилатих ракет ‒ 1 377;

кораблів (катерів) ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16);

спеціальної техніки ‒ 756 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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