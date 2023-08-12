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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 12.08.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 31 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 12.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 12 августа 2023 года

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещеевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехово Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Карта боевых действий на 12.08.2023 — ситуация на фронте
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