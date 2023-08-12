Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области — Генштаб

Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

— Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.