Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области — Генштаб
Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
— Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сообщили в Генштабе.
Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко