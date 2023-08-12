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Валентина Чорна, редактор ленты

Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области — Генштаб

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

— Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сообщили в Генштабе.

Роботине - карта

Фото: DeepState

Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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