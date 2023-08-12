В районе Купянска Силы обороны усилили резервами – Череватый
Российские оккупанты в районе Купянска не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, российские захватчики пытаются перехватить инициативу, но украинские силы на этом направлении усилили резервами.
Череватый отметил, что в районе Синьковки и Ивановки за минувшие сутки было отражено восемь атак врага.
— Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами, — сказал Череватый.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины знают руководителей подразделений россиян и их планы.
Череватый сообщил, что враг потерял 69 человек убитыми, 97 ранеными, два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.
Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) сообщали, что оккупационные войска РФ активизировали наступательные операции к северо-востоку от Купянска, чтобы оттянуть украинские силы с более важных в оперативном плане участков фронта.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко