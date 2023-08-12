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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В районе Купянска Силы обороны усилили резервами – Череватый

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в районе Купянска не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, российские захватчики пытаются перехватить инициативу, но украинские силы на этом направлении усилили резервами.

Череватый отметил, что в районе Синьковки и Ивановки за минувшие сутки было отражено восемь атак врага.

— Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами, — сказал Череватый.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины знают руководителей подразделений россиян и их планы.

Череватый сообщил, что враг потерял 69 человек убитыми, 97 ранеными, два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.

Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) сообщали, что оккупационные войска РФ активизировали наступательные операции к северо-востоку от Купянска, чтобы оттянуть украинские силы с более важных в оперативном плане участков фронта.

Война в Украине, ВСУ, Куп'янськ
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