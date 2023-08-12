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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області – Генштаб

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – повідомили у Генштабі.

Роботине - карта

Фото: DeepState

Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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