Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області – Генштаб
Сили оборони України мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
– Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – повідомили у Генштабі.
Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
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