Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області – Генштаб

Сили оборони України мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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