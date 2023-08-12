У районі Куп’янська Сили оборони посилили резервами – Череватий
Російські окупанти у районі Куп’янська не змогли досягти успіху навіть на тактичному рівні.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, російські загарбники намагаються перехопити ініціативу, але українські сили на цьому напрямку посилено резервами.
Череватий зауважив, що у районі Синьківки та Іванівки за минулу добу було відбито вісім атак ворога.
– Тривалий час вони не можуть досягти там суттєвого прогресу, навіть на тактичному рівні. Побудована грамотна оборона, наше угруповання посилилося резервами, — сказав Череватий.
Він додав, що Збройні сили України знають керівників підрозділів росіян та їхні плани.
Череватий повідомив, що ворог втратив 69 осіб убитими, 97 пораненими, два танки Т-72, три броньовані автомобілі, гаубицю Д-30, міномет і командно-спостережний пункт.
Аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) повідомляли, що окупаційні війська РФ активізували наступальні операції на північний схід від Куп’янська, щоб відтягнути українські сили з важливіших в оперативному плані ділянок фронту.
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