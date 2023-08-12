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Какое участие РФ будет в формуле мира: объяснение ОП

Ігор Жовква
Фото: УНИАН

Участие РФ в формуле мира Украины предусмотрено лишь в десятом пункте, который фиксирует последствия завершения войны. Для реализации этого пункта необходима капитуляция России.

Об этом заявил заместитель главы ОП и дипломатический советник президента Игорь Жовква.

В ОП заявили, что с Россией, которая не была приглашена на обсуждение формулы мира в Копенгаген и Джидду, пока не о чем говорить, так как Кремль продолжает агрессию против Украины.

В частности Жовква отметил, что ни одной цивилизованной стране не о чем говорить с Россией. Советник президента Владимира Зеленского заявил, что страны, которые были в Джидде, не входят в круг собеседников России.

— Сейчас не о чем говорить со страной, которая продолжает бомбардировки, не выводит свои войска, нарушает абсолютно все принципы международного права, нормы и принципы Женевских конвенций, устав ООН и тому подобное. Сейчас не о чем говорить с этой страной ни одной цивилизованной стране. У них есть, очевидно, свой круг собеседников. Но это точно не те страны, которые присутствовали в Джидде, — сказал Жовква.

Он отметил, что выполнение десятого пункта “формулы” мира предусматривает капитуляцию России. Жовква указал, что не важно, какое будет правительство в РФ, поскольку россияне должны зафиксировать окончание войны.

— Вообще не интересно, какое там будет правительство, или министр иностранных дел, или обороны. У них же все равно агрессивное поведение у всех, от главного лица — до тех, которые занимают должности и говорят о том, что они на что-то влияют. Какая разница, кто будет от России за столом переговоров? Они должны зафиксировать окончание войны. А это означает — какой-то документ, — сказал он.

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Советник Зеленского добавил, что завершение войны в понимании Киева и его партнеров — это победа Украины.

— Что такое победа — определяет Украина для себя. Вот и все. Поэтому, кто там будет сидеть, — не знаю. Но кто-то будет, наверное, — резюмировал Жовква.

Источник: New Voice

Ігор Жовква, Война в Украине, Росія, Формула миру
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