Какое участие РФ будет в формуле мира: объяснение ОП
Участие РФ в формуле мира Украины предусмотрено лишь в десятом пункте, который фиксирует последствия завершения войны. Для реализации этого пункта необходима капитуляция России.
Об этом заявил заместитель главы ОП и дипломатический советник президента Игорь Жовква.
В ОП заявили, что с Россией, которая не была приглашена на обсуждение формулы мира в Копенгаген и Джидду, пока не о чем говорить, так как Кремль продолжает агрессию против Украины.
В частности Жовква отметил, что ни одной цивилизованной стране не о чем говорить с Россией. Советник президента Владимира Зеленского заявил, что страны, которые были в Джидде, не входят в круг собеседников России.
— Сейчас не о чем говорить со страной, которая продолжает бомбардировки, не выводит свои войска, нарушает абсолютно все принципы международного права, нормы и принципы Женевских конвенций, устав ООН и тому подобное. Сейчас не о чем говорить с этой страной ни одной цивилизованной стране. У них есть, очевидно, свой круг собеседников. Но это точно не те страны, которые присутствовали в Джидде, — сказал Жовква.
Он отметил, что выполнение десятого пункта “формулы” мира предусматривает капитуляцию России. Жовква указал, что не важно, какое будет правительство в РФ, поскольку россияне должны зафиксировать окончание войны.
— Вообще не интересно, какое там будет правительство, или министр иностранных дел, или обороны. У них же все равно агрессивное поведение у всех, от главного лица — до тех, которые занимают должности и говорят о том, что они на что-то влияют. Какая разница, кто будет от России за столом переговоров? Они должны зафиксировать окончание войны. А это означает — какой-то документ, — сказал он.
Советник Зеленского добавил, что завершение войны в понимании Киева и его партнеров — это победа Украины.
— Что такое победа — определяет Украина для себя. Вот и все. Поэтому, кто там будет сидеть, — не знаю. Но кто-то будет, наверное, — резюмировал Жовква.
Источник: New Voice
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко