Яка участь РФ буде у формулі миру: пояснення ОП

Участь РФ у формулі миру України передбачена лише на десятому пункті, який фіксує наслідки завершення війни. Для реалізації цього пункту необхідна капітуляція Росії.

Про це заявив заступник голови ОП та дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

В ОП заявили, що з Росією, яка не була запрошена на обговорення формули миру в Копенгаген і Джидду, наразі немає про що говорити, адже Кремль продовжує агресію проти України.

Зокрема Жовква зазначив, що жодній цивілізованій країні нема про що говорити з Росією. Радник президента Володимира Зеленського заявив, що країни, які були у Джидді, не входять у коло співбесідників Росії.

– Зараз нема про що говорити з країною, яка продовжує бомбардування, не виводить свої війська, порушує абсолютно всі принципи міжнародного права, норми і принципи Женевських конвенцій, статут ООН тощо. Зараз нема про що говорити з цією країною жодній цивілізованій країні. У них є, очевидно, своє коло співбесідників. Але це точно не ті країни, які були присутні в Джидді, – сказав Жовква.

Він зауважив, що виконання десятого пункту “формули” миру передбачає капітуляцію Росії. Жовква наголосив, що не важливо, який буде уряд у Росії, оскільки росіяни мають зафіксувати закінчення війни.

– Взагалі не цікаво, який там буде уряд, чи міністр закордонних справ, чи оборони. У них же все одно агресивна поведінка у всіх, від головної особи – до тих, які займають посади і кажуть про те, що вони на щось впливають. Яка різниця, хто буде від Росії за столом переговорів? Вони мають зафіксувати закінчення війни. А це означає – якийсь документ, – сказав він.

Радник Зеленського додав, що завершення війни у розумінні Києва та його партнерів – це перемога України.

– Що таке перемога – визначає Україна для себе. От і все. Тому, хто там буде сидіти, – не знаю. Але хтось буде, напевно, – резюмував Жовква.

Джерело: New Voice

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