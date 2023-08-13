Подоляк объяснил, почему украинской формуле мира нет альтернативы
Стратегической целью Украины, кроме возвращения оккупированных территорий, является создание условий, исключающих повторение агрессии в будущем.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, замораживание войны с фиксацией аннексии РФ, а также отказ от членства Украины в НАТО будет лишь поощрять Москву к возвращению к войне после короткого перерыва.
— Именно поэтому альтернативы Украинской формуле мира нет: усиление армии, ускорение поставок оружия, деоккупация территории, смена режима в России, компенсации от нового правительства и обязательное наказание военных преступников, — подчеркнул советник главы ОП.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что большинство стран, присутствовавших на саммите в Саудовской Аравии, уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов украинской формулы мира.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко