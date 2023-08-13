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Подоляк объяснил, почему украинской формуле мира нет альтернативы

Подоляк объяснил, почему украинской формуле мира нет альтернативы
Фото: УНИАН

Стратегической целью Украины, кроме возвращения оккупированных территорий, является создание условий, исключающих повторение агрессии в будущем.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, замораживание войны с фиксацией аннексии РФ, а также отказ от членства Украины в НАТО будет лишь поощрять Москву к возвращению к войне после короткого перерыва.

— Именно поэтому альтернативы Украинской формуле мира нет: усиление армии, ускорение поставок оружия, деоккупация территории, смена режима в России, компенсации от нового правительства и обязательное наказание военных преступников, — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что большинство стран, присутствовавших на саммите в Саудовской Аравии, уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов украинской формулы мира.

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Война в Украине, Михаил Подоляк, Украина, Формула миру
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