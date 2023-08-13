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Подоляк пояснив, чому українській формулі миру немає альтернативи

Подоляк пояснив, чому українській формулі миру немає альтернативи
Фото: УНІАН

Стратегічною метою України, окрім повернення окупованих територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому.

Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, заморожування війни з фіксацією анексії РФ, а також відмова від членства України в НАТО лише заохочуватиме Москву до повернення до війни після короткої перерви.

– Саме тому альтернативи Українській формулі миру немає: посилення армії, пришвидшення постачання зброї, деокупація території, зміна режиму в Росії, компенсації від нового уряду й обов’язкове покарання воєнних злочинців, – наголосив радник глави ОП.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що більшість країн, що були присутні на саміті у Саудівській Аравії, уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів української формули миру.

Формула миру Зеленського

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, Україна, Формула миру
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