Подоляк пояснив, чому українській формулі миру немає альтернативи
Стратегічною метою України, окрім повернення окупованих територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому.
Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, заморожування війни з фіксацією анексії РФ, а також відмова від членства України в НАТО лише заохочуватиме Москву до повернення до війни після короткої перерви.
– Саме тому альтернативи Українській формулі миру немає: посилення армії, пришвидшення постачання зброї, деокупація території, зміна режиму в Росії, компенсації від нового уряду й обов’язкове покарання воєнних злочинців, – наголосив радник глави ОП.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що більшість країн, що були присутні на саміті у Саудівській Аравії, уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів української формули миру.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко