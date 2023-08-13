Остался без ступни. В Харьковской области мужчина подорвался на мине
13 августа в Харьковской области 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Инцидент произошел в селе Русская Лозовая Дергачевской громады.
— Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Он остался без правой ступни, — говорится в сообщении.
Спасатели указывают, что, вероятно, сработала противопехотная мина. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями.
Ранее в Минэкономики сообщили, что первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию.
Фото: полиция Харьковской области
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко