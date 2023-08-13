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Остался без ступни. В Харьковской области мужчина подорвался на мине

міни

13 августа в Харьковской области 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Русская Лозовая Дергачевской громады.

— Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Он остался без правой ступни, — говорится в сообщении.

Спасатели указывают, что, вероятно, сработала противопехотная мина. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями.

Ранее в Минэкономики сообщили, что первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию.

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Фото: полиция Харьковской области

Источник: ГСЧС
Война в Украине, Міна, Харьковская область
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