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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Залишився без ступні. В Харківській області чоловік підірвався на міні

міни

13 серпня на Харківщині 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомило ГУ ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався у селі Руська Лозова Дергачівської громади.

– Перебуваючи на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований. Він залишився без правої ступні, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники вказують, що, ймовірно, спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Раніше у Мінекономіки повідомили, що перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію.

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Фото: поліція Харківщини

Джерело: ДСНС
Війна в Україні, Міна, Харківська область
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