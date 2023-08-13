Залишився без ступні. В Харківській області чоловік підірвався на міні
13 серпня на Харківщині 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомило ГУ ДСНС у Харківській області.
Інцидент стався у селі Руська Лозова Дергачівської громади.
– Перебуваючи на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований. Він залишився без правої ступні, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники вказують, що, ймовірно, спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Раніше у Мінекономіки повідомили, що перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію.
Фото: поліція Харківщини
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко