3,5 млн грн на спортивную площадку: на Львовщине назревает скандал из-за очередного тендера

Во Львовской области объявлен тендер на строительство спортивной площадки с искусственным покрытием на сумму 3,5 млн грн.

Сведения о тендере обнародовали в электронной системе публичных закупок Prozorro. На него обратили внимание пользователи сети.

— Как куется победа на спортивных площадках… за 3,5 млн грн. Население села — около 1 тыс. человек, — написал в Facebooк Клим Братковский.

Напомним, за последнее время в Украине стало известно о ряде скандальных государственных закупок.

Например, в Киеве Днепровская районная государственная администрация закупила детский конструктор на сумму более 900 тыс. грн якобы для “игры и обучения” во время воздушных тревог.

Согласно открытым данным, заявки на закупку подали 24 апреля 2023 года, а уже 16 мая — заключили договор с поставщиком.

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