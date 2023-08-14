3,5 млн грн на спортивную площадку: на Львовщине назревает скандал из-за очередного тендера
Во Львовской области объявлен тендер на строительство спортивной площадки с искусственным покрытием на сумму 3,5 млн грн.
Сведения о тендере обнародовали в электронной системе публичных закупок Prozorro. На него обратили внимание пользователи сети.
— Как куется победа на спортивных площадках… за 3,5 млн грн. Население села — около 1 тыс. человек, — написал в Facebooк Клим Братковский.
Напомним, за последнее время в Украине стало известно о ряде скандальных государственных закупок.
Например, в Киеве Днепровская районная государственная администрация закупила детский конструктор на сумму более 900 тыс. грн якобы для “игры и обучения” во время воздушных тревог.
Согласно открытым данным, заявки на закупку подали 24 апреля 2023 года, а уже 16 мая — заключили договор с поставщиком.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова