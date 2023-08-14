3,5 млн грн на спортивний майданчик: на Львівщині назріває скандал через черговий тендер
У Львівській області оголошено тендер на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на суму 3,5 млн грн.
Відомості про тендер оприлюднили в електронній системі публічних закупівель Prozorro. На нього звернули увагу користувачі мережі.
– Як кується перемога на спортивних майданчиках… за 3,5 млн грн. Населення села – близько 1 тис. осіб, – написав у Facebooк Клим Братковський.
Нагадаємо, за останній час в Україні стало відомо про низку скандальних державних закупівель.
Наприклад, у Києві Дніпровська районна державна адміністрація закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тис. грн нібито для “гри та навчання” під час повітряних тривог.
Згідно з відкритими даними, заявки на закупівлю подали 24 квітня 2023 року, а вже 16 травня – уклали договір з постачальником.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова