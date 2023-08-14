3,5 млн грн на спортивний майданчик: на Львівщині назріває скандал через черговий тендер

У Львівській області оголошено тендер на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на суму 3,5 млн грн.

Відомості про тендер оприлюднили в електронній системі публічних закупівель Prozorro. На нього звернули увагу користувачі мережі.

– Як кується перемога на спортивних майданчиках… за 3,5 млн грн. Населення села – близько 1 тис. осіб, – написав у Facebooк Клим Братковський.

Нагадаємо, за останній час в Україні стало відомо про низку скандальних державних закупівель.

Наприклад, у Києві Дніпровська районна державна адміністрація закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тис. грн нібито для “гри та навчання” під час повітряних тривог.

Згідно з відкритими даними, заявки на закупівлю подали 24 квітня 2023 року, а вже 16 травня – уклали договір з постачальником.

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