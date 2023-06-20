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Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн. грн. налогоплательщиков. Уже объявили тендер, а соцсети разразились: люди обсуждают целесообразность таких закупок во время полномасштабной войны. Тем более, что еще не утих скандал со сковородой для укрытия более чем за 700 тыс. и с барабанами против стресса за почти миллион.

Зачем нужна сковорода за 720 тысяч грн. в школьном укрытии? Ответы от Днепровской РГА, где ее покупали, депутаты до сих пор не получили. Директор заведения, для которого покупали сковороду, показала кухню и саму сковородку. Сенсорное управление, множество режимов, энергосберегающая. 50 л воды кипятится за 12 минут, когда в кастрюле – полтора часа. Своих денег стоит, – убеждают в школе.

Директор уверяет: ни одной копейки из средств, которые город выделил на обустройство укрытий, не взяли. Это другая программа. Это подтверждает и депутат Киеврады Ксения Семенова. Но к педагогам есть вопросы – она считает, что таким образом они «подгоняют» закупки, указывая, что это необходимость для укрытий.

С барабанами – ситуация такая же. Их тоже решила закупить Днепровская РГА. И тоже – с приставкой «для укрытия». Закупку барабанов после осуждения в соцсетях отменили. Руководитель отдела образования говорит, что это передовой опыт и не понимает, почему люди возмутились.

Депутаты создали контрольную комиссию, которая проверяет все закупки, предназначенные для обустройства укрытий. Требуют объяснений от должностных лиц за все средства. А в случае выявления нарушений – будут обращаться в правоохранительные органы.

Война в Украине, укриття
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