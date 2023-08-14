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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Абсолютное непонимание войны. Подоляк о заявлениях о медленном контрнаступлении

Абсолютное непонимание войны. Подоляк о заявлениях о медленном контрнаступлении
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все заявления комментаторов о якобы медленном продвижении ВСУ демонстрируют абсолютное непонимание войны.

По его словам, украинские военные справляются со своими задачами на данном этапе полномасштабной войны.

– Любые заявления о том, что Украина недостаточно быстро продвигается на поле боя или возвращает мало территорий, являются не только проявлением странного морального состояния авторов, но и демонстрацией абсолютного непонимания войны, ее этапов, – отметил он.

Задача Сил обороны заключается не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к границам 1991 года.

Задачи наших бойцов заключаются в системном уничтожении способности армии врага – ее логистики, технического потенциала, офицерского и личного состава.

С этим украинские военные сегодня справляются стопроцентно, подчеркнул Подоляк.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продвигается не так быстро, как ожидалось.

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ВСУ, контрнаступ, Михаил Подоляк
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