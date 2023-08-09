Прогрес є, але він поступовий, повільний і не без труднощів – США про контрнаступ України
США усвідомлюють, що контрнаступ Сил оборони України просувається не так швидко, як очікувалося.
Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.
– Навіть українці… включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що вони не просуваються так далеко і так швидко, як хотілося б, – сказав Кірбі.
Водночас, за його словами, українські сили просуваються вперед, хоч і повільно.
– Хоча вони і домагаються прогресу — а вони домагаються, — він поступовий, повільний і не без труднощів, але вони продовжують намагатися. Вони продовжують це робити, – наголосив Кірбі.
Координатор Ради нацбезпеки зазначив, що на фронті ведуться активні бойові дії.
– Як далеко вони просунуться, де це буде, якого роду прорив їм вдасться здійснити? Я не думаю, що хтось може сказати зараз, – додав він.
Раніше у США заявили, що контрнаступ ЗСУ має потенціал для успіху.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський