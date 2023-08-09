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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Прогрес є, але він поступовий, повільний і не без труднощів – США про контрнаступ України

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США усвідомлюють, що контрнаступ Сил оборони України просувається не так швидко, як очікувалося.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

– Навіть українці… включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що вони не просуваються так далеко і так швидко, як хотілося б, – сказав Кірбі.

Водночас, за його словами, українські сили просуваються вперед, хоч і повільно.

– Хоча вони і домагаються прогресу — а вони домагаються, — він поступовий, повільний і не без труднощів, але вони продовжують намагатися. Вони продовжують це робити, – наголосив Кірбі.

Координатор Ради нацбезпеки зазначив, що на фронті ведуться активні бойові дії.

– Як далеко вони просунуться, де це буде, якого роду прорив їм вдасться здійснити? Я не думаю, що хтось може сказати зараз, – додав він.

Раніше у США заявили, що контрнаступ ЗСУ має потенціал для успіху.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, контрнаступ, США
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