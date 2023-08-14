Абсолютне нерозуміння війни. Подоляк про заяви щодо повільного контрнаступу

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усі заяви коментаторів про нібито повільне просування ЗСУ демонструють абсолютне нерозуміння війни.

За його словами, українські військові справляються зі своїми завданнями на цьому етапі повномасштабної війни.

– Будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни, її етапів, – зазначив він.

Завдання Сил оборони полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року.

Завдання наших бійців полягають у системному знищенні спроможності армії ворога – її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу.

З цим українські військові сьогодні справляються стовідсотково, наголосив Подоляк.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що контрнаступ Сил оборони України просувається не так швидко, як очікувалося.

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